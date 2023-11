Ma che splendida giornata!

Dando credito al meteo, una splendida giornata di corse al galoppo si annuncia oggi a San Rossore avendo al centro del programma festivo la bella condizionata per 3 anni, sui 1500 metri, premio “Flechois”. La corsa vede al via undici cavalli di qualità. Flechois è il nome del cavallo che suggerì la costruzione della Razza Latina i cui colori compiono quest’anno il secolo di vita. Un impianto che fu voluto da Mario Perrone, all’epoca proprietario dell’Ansaldo e delle miniere di Cogne. Era il 1923. Ma se questo è l’anno nel quale iniziò la costruzione del grande complesso (fu chiamato “Razza Latina” in omaggio alla lunga esperienza di lavoro esercitata da Perrone in Argentina) va detto che l’ispirazione gli giunse da un cavallo: Flechois. Era un grigio che Perrone aveva acquistato in Francia lasciandolo a Chantilly al trainer Henry Count. La carriera del cavallo fu così brillante da inanellare successi quali il Gran Prix de Paris, il Prix du Conseil Municipale, il Prix Gladiateur. Insomma, un campione.

E Mario Perrone decise di acquistare i terreni di Barbaricina e di realizzarvi sopra la sua grande scuderia proprio per dare una casa a Flechois quando avesse smesso di correre. Dapprima Perrone acquisì vecchie scuderie (fra le quali quelle di William Corbin e di Frank Turner) e alcuni poderi per un totale di quasi 50 ettari. In questa prova Cristiana Brivio ed Endo Botti schierano tre loro pensionari fra i quali il favorito Il Grande Gatsby. Altre prove in programma sono: il premio “Multirent Italia” è la condizionata maiden sui 1200 metri dedicata a un’importante società di noleggio auto e altri tipi di veicolo. (sette i cavalli al via), mentre una terza prova di buona moneta è il premio “Francesco Lupinacci”, metri 1200, dedicato a un medico che fu grande appassionato del galoppo, padre di Lucia (allenatrice) e di Anna (amazzone e allevatrice). Dieci i cavalli al via. In programma anche una corsa sui 1500 metri per gentlemen rider e amazzoni, premio “Giorgio Remmert”, che negli anni ‘50 e ‘60 si mise in mostra vincendo 210 corse, 19 delle quali in ostacoli. Il pomeriggio si completa con le due prove per angloarabi, premi “Zobeg” e “Sigfrido”.

Sei le corse in programma, si inizia alle 13,45;questi i nostri favoriti. I corsa - Enapy, Wakanda; II - Zapprove, Viburno; III - Tempi Moderni, Victoria Stella; IV - Il Grande Gatsby, Vengo Anch’io, Native Beach; V - Meran, You Genius, La Freccia Nera; VI - Zeta Penny,Anda e Bola.