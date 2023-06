Luminara, è già caccia a 160 addetti per l’accensione di 100mila lampanini

E in vista della Luminara, l’agenzia per il lavoro Generazione Vincente S.p.A cerca 160 addetti all’accensione dei 100mila lampanini che illumineranno i palazzi dei Lungarni. (annuncio sul link: https:lavoro.generazionevincente.itselezioni-comune-di-pisa-luminara-di-san-ranieri-edizione-2023. L’inserimento è previsto con contratto di lavoro di somministrazione a tempo determinato. Richiesta disponibilità a lavorare il giorno 16 giugno dalle 15.15 alle 21:15. Per necessità di servizio potrà essere richiesto lo svolgimento di un’ora di straordinario per ogni operatore. Per essere ammessi alla selezioni è necessario essere maggiorenni, avere residenza eo domicilio nel Comune di Pisa o della Provincia di Pisa. Verrà valutata l’esperienza maturata dal candidato, nello stesso ruolo in precedenti edizioni della Luminara e avranno la priorità disoccupati, cassaintegrati o studenti, fermo restando il positivo superamento di tutte le fasi della selezione. L’iscrizione alla selezione avviene compilando il form on line dal link https:lavoro.generazionevincente.itselezioni-comune-di-pisa-luminara-di-san-ranieri-edizione-2023, fino alle 16 del 15 giugno I candidati dovranno allegare curriculum Vitae in formato europeo, ai sensi del D.P.R. 44500, aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione, comprensivo di dati anagrafici e di contatto.