L’ultima risata di Kai: "Grande mimica comica"

Pisa piange Massimo Cai, attore, comico, cabarettista, e volto noto della Tv fin dagli anni ‘80, morto due giorni fa, il 17 gennaio, a 59 anni dopo aver combattuto con un tumore all’intestino. Nato a Cascina, Cai (o Kai, come si faceva chiamare quando andava in scena) si è fatto conoscere fin da giovane grazie alle imitazioni di vari personaggi sul piccolo schermo, che lo hanno portato ad apparire anche in programmi di punta come ‘Il Bagaglino’ e ‘Si si è proprio Lui!’, trasmesso su Rai 1.

Conosciuto come il "maestro pisano delle imitazioni", tra le sue interpretazioni più celebri si ricordano quelle dei cartoni animati come l’Orso Yoghi e Bubu, il canarino Titti e Gatto Silvestro, Duffy Duck, ma anche del bomber della Roma Francesco Totti, il telecronista sportivo Gian Piero Galeazzi, il cantante Cristiano Malgioglio e molti altri personaggi della cultura popolare degli anni Novanta e Duemila. Le sue performance comiche erano caratterizzate da un’attenzione maniacale ai dettagli, soprattutto il tono della voce e la mimica di chi imitava e da una simpatia che lo ha impresso nel cuore degli spettatori, oltre a renderlo molto apprezzato dai colleghi.

"Abbiamo condiviso sogni e progetti negli anni ‘90 - scrive sui social David Pratelli, noto attore, conduttore e imitatore ponsacchino - è stato un bravo imitatore partecipando in molti programmi televisivi, dotato di grande mimica comica! Riposa in pace, Kai". Parallelamente alla carriera televisiva, Massimo Cai si è cimentato anche con il grande schermo, soprattutto come caratterista. I più lo ricordano anche per essere stato parte del cast del film "Bagno Maria", diretto e interpretato dal collega toscano Giorgio Panariello. "Partecipo al dolore - è il ricordo del sindaco di Cascina Michelangelo Betti - per la scomparsa di Massimo Cai, cascinese e volto noto dello spettacolo toscano. Imitatore e comico ha divertito per decenni e non posso che continuare a ringraziarlo per il sostegno che mi dette nel corso della campagna elettorale del 2020. Sentite condoglianze ai familiari".

Nell’ultimo periodo della sua vita, Cai si è dedicato anche al teatro per conto della Fondazione Arco. La sua ultima apparizione sul palco è stata a settembre al Teatro Lumiere di Pisa per la premiazione del concorso letterario di Arco "Racconti in corsia", un evento di beneficenza a sostegno della ricerca in oncologia.

Il funerale è stato celebrato ieri alle 16,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo alle Corti, a Navacchio.