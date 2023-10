Lotta alla criminalità. Cinque denunce

Cinque persone sono state denunciate dai Carabinieri durante una serie di controlli contro la microcriminalità.

Segnalato un conducente, per guida in stato di ebbrezza, che - sottoposto al controllo mediante etilometro - è risultato avere un tasso alcolico superiore a tre volte il limite di legge. Patente di guida ritirata e veicolo affidato a soccorso stradale. Deferito un uomo per possesso ingiustificato di armi, a bordo della sua auto è stata trovata una mannaia. Fermati due stranieri che non avevano ottemperato al decreto di espulsione e denunciato un altro straniero che si è rifiutato di esibire i documenti di identità ai controlli dei militari.