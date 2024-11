L’orrore dei Gulag. Mostra in biblioteca

Inaugurata ieri alla biblioteca comunale SMS, la mostra "Gulag: storia e immagini dei lager di Stalin" che sarà visitabile gratuitamente fino al 29 novembre. L’esposizione è organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune per celebrare il Giorno della Libertà per ricordare l’abbattimento del Muro di Berlino del 9 novembre 1989. La mostra, a cura dell’associazione "Memorial-Italia", ha preso il via con un incontro pubblico intitolato "Muri di ieri e muri di oggi: dal gulag ai laogai" a cui hanno partecipato Elena Dundovich (docente di Storia delle relazioni internazionali nell’Università), Ettore Cinnella (storico dell’Università) e Marco Respinti (direttore del periodico online BitterWinter.org). L’appuntamento è stato introdotto dall’assessore alla cultura del Comune di Pisa, Filippo Bedini, e moderato da Andrea Bartelloni. "Sulle vittime, la violenza, le tragedie dei regimi totalitari di matrice comunista - ha spiegato Bedini – si sa ancora troppo poco. Specialmente in Italia.

Di quale storia stiamo parlando? Più di 100 milioni di morti: persone assassinate, spesso trucidate, in campi di concentramento, vittime di esecuzioni di massa, gettate in fosse comuni".