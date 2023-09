L’Ordine dei Fisioterapisti e il convegno d’area vasta all’auditorium Maccarrone

di Michele Bufalino

PISA

Professionalità e competenze al centro del convegno ‘La fisioterapia in tutti i luoghi di vita’. L’evento si svolgerà oggi all’auditorium Maccarrone di via Cesare Battisti per gli iscritti all’ordine interprovinciale dei fisioterapisti di Pisa, Livorno e Grosseto. L’obiettivo è quello di creare dibattito e scambio di esperienza per i professionisti, ma anche per i cittadini che sono interessati alla salute e al benessere. Tanti gli argomenti trattati nel ricco programma di questa lunga giornata che si dipanerà attraverso competenze, responsabilità e prevenzione e cura della salute della persona. Gino Petri, presidente dell’ordine professionale interprovinciale, introduce così i lavori: "In conseguenza della giornata mondiale della fisioterapia, celebriamo con i colleghi e le istituzioni questo momento instaurando rapporti e contatti con il territorio - dichiara Petri -. La rappresentanza dei diritti del tribunale del malato, le province e la Regione saranno presenti per sostenerci". Petri sottolinea l’importanza della fisioterapia per tutte le fasce di età.

"Oggi questo mestiere è sempre più importante, non a caso l’evento si intitola ‘la fisioterapia in tutti i luoghi di vita’ - prosegue il presidente -. Non solo per il bambino e l’adulto, ma anche per l’anziano per la prevenzione di tante patologie che portano a svariate criticità".

Nel corso della giornata i partecipanti potranno interagire con tanti professionisti del settore e rappresentanti delle associazioni al fine di condividere conoscenze ed idee. Saranno infatti presenti, tra i relatori, l’avvocato Michael Picchi, Elisa Fratini dell’Ausl Toscana Nord OVest, Sandro Cortini dell’associazione italiana di fisioterapia e il dirigente Ausl Roberto Poggi. Tra le istituzioni invece il presidente della terza commissione sanità e politiche sociali della Regione Toscana Enrico Sostegni, i presidenti delle province di Pisa, Livorno e Grosseto Massimiliano Angori, Sandra Scerpellini e Francesco Limatola, nonché la coordinatrice di CittadinanzAttiva del tribunale per i diritti del malato di Pisa Daniela Puccini. La presenza di tanti rappresentanti delle istituzioni è un aspetto importante del convegno, per una collaborazione che mira a promuovere con una maggiore consapevolezza l’importanza di questo mestiere per contribuire al benessere generale di una comunità.

L’ordine interprovinciale dei fisioterapisti apre così le porte a un pubblico vasto e diversificato. Questa la composizione del consiglio direttivo. Oltre al presidente Gino Petri, è composto dal vice Alessandro Rustici, dalla segretaria Virginia Cambri, dalla tesoriera Giada Rossi e dai consiglieri Andrea Giola, Laura Goracchi, Giovanni Mintrone, Roberta Picchianti e Gabriele Vasarri.