Locomotiva arrugginita: "Fate presto"

Non c’è pace per la locomotiva "Dante Alighieri" restaurata più volte e posizionata in piazza Baleari.

"Scuserai il genere umano per la fine che ti sta facendo fare. Potevi continuare a riposare tranquilla in quel capannone a Padova ed invece... Si ringrazia il gruppo fb “L immagine di Pisa“ per l’immagine", scrive Claudio Meoli su Sei di Pisa.

"Chi protesta ha ragione – commenta sotto l’assessore Raffaele Latrofa – Ho segnalato da oltre un mese di predisporre un piano di manutenzione.

Domani oltre a segnalare chiederò con forza di intervenire al più presto.

Poi penseremo anche ad una diversa localizzazione.

Quando fu installata furono date rassicurazioni dai tecnici circa il trattamento effettuato ma evidentemente non è stato sufficiente".

Le condizioni in cui versa la locomotiva "Dante Alighieri" sono anche oggetto del question time presentato dal capogruppo Pd Matteo Trapani al consiglio comunale. A novembre Il comignolo della locomotiva in piazza si era staccato ed era stato prelevato dalla polizia municipale. L’intervento di manutenzione si era concluso a maggio del 2022.

La storia di questo simbolo. La locomotiva è considerata la più vecchia d’Italia ancora in piedi. Nel 1932 la linea a vapore fu sostituita con una elettrica che arrivava molto più lontano e che trasportò, per

circa 30 anni, pisani

e livornesi al mare.