Lo stadio mette tutti d’accordo. Maggioranza e opposizioni insieme. Oggi il via libera ai nuovi fondi

di Gabriele Masiero

Approda oggi in consiglio comunale la variazione di bilancio da quasi 1,3 milioni di euro che darà il via libera agli interventi di adeguamento dello stadio in vista della serie A. Il documento deliberato dalla Giunta, salvo sorprese, filerà liscio senza intoppi. Anche le opposizioni, infatti, sono pronte a votare con la maggioranza per procedere con tempi serrati. Pd e Sinistra unità si allineeranno al centrodestra, al netto di possibili distinguo di metodo, nel merito delle opere da eseguire. Altrettanto sembra orientata a fare la lista civica del centrosinistra La città delle persone, guidata dall’ex candidato sindaco Paolo Martinelli. La coalizione della sinistra radicale Diritti in comune (Una città in comune e Prc) di Ciccio Auletta si è riunita ieri sera per decidere il da farsi e solo oggi in aula si capirà quale posizione avrà preso. La somma stanziata dall’amministrazione comunale sarà investita da subito per l’ammodernamento dell’Arena ai requisita richiesti per disputare il massimo campionato.

Una serie di interventi che il vicesindaco Raffaelle Latrofa ha descritto compiutamente e che si articoleranno sostanzialmente in quattro fase: la prima delle quali, di fatto, è già arrivata a conclusione con il rilascio in via definitiva dai vigili del fuoco, e non più in deroga come era avvenuto finora, della certificazione protezione incendi per la capienza ampliata nei mesi scorsi e salita fino a 11.293 posti. Ora si sta già lavorando alle fasi due e tre che, ha assicurato il vicesindaco, "inizieranno subito dopo la fine del campionato e termineranno prima dell’inizio della prossima stagione sportiva: saranno impermeabilizzati e dotati di seggiolini settore ospiti, la curva sud che sarà destinata al pubblico locale, spostando e riposizionando l’attuale ledwall". Contestualmente, come avviene per prassi, sarà indicato anche uno stadio alternativo dove disputare le partite in casa nell’eventualità che l’Arena sia indisponibile per lavori.

"Durante la fase tre - ha spiegato Latrofa - sarà anche ripristinata la situazione precedente alla rotazione ‘a orologio’ dei divisori dei settori: la Curva Nord passerà scenderà dagli attuali 4582 posti a 3880; la Gradinata da 3111 posti a 3050; il settore ospiti guadagnerà 200 posti passando da 900 a 1100 e, infine, ci saranno nuovi 1732 posti in Curva Sud destinati ai tifosi pisani, oltre ai 2700 posti della tribuna coperta per un totale di 12462 spettatori, che diventeranno 12500 con l’ultima fase nella parte inferiore della tribuna coperta per adeguare i field box, l’area hospitality, l’area stampa e spazi dedicati alle interviste degli atleti".