Lo spettacolo su San Francesco per l’Aipd Pisa

Teatro e solidarietà, un binomio vincente che trova spazio alla Città del teatro di Cascina, dove giovedì 31 ottobre alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Fra’, San Francesco la superstar del medioevo" di Giovanni Scifoni.

Una parte del ricavato della serata sarà destinato alle attività e ai progetti di inclusione sociale, scolastica e lavorativa per bambini, giovani e adulti con sindrome di Down, grazie all’associazione persone down Pisa (Aipd). "Ringraziamo La Città del Teatro e in particolare il Comune di Cascina che è sempre vicino alla nostra associazione e ci aiuta nella nostra attività – ha detto Sandro Del Rosso, presidente Aipd durante la conferenza di presentazione dell’evento - uno spettacolo che abbiamo fortemente voluto, San Francesco è un santo a cui tutti vogliono bene, ci sono ancora alcuni biglietti e contiamo di arrivare al tutto esaurito".

Il teatro di Cascina rappresenta una vera e propria fucina dell’arte e dei talenti, che negli ultimi anni ha ritrovato slancio anche grazie ai lavori di ristrutturazione che lo hanno reso ancora più accogliente, in un percorso di rinnovamento che è ancora in atto.

"Per noi è motivo di soddisfazione avere con noi l’Aipd in questo teatro – ha aggiunto il sindaco Michelangelo Betti –dopo il covid, la Città del Teatro è ripartita velocemente, superando le difficoltà e lo scetticismo generale grazie alla gestione del nuovo cda e del suo presidente Pier Paolo Tognocchi, molto è stato fatto anche nella diversificazione dell’offerta artistica che guarda non solo all’infanzia e alla gioventù ma a tutte le fasce d’età con una attenzione particolare al territorio". Presente anche Giulia Guainai, assessore al sociale e presidente della Società della salute pisana: "ci rivediamo qua con piacere a distanza di due anni, con una forma diversa, allora c’era un laboratorio progettuale dietro che coinvolgeva i ragazzi, oggi c’è uno spettacolo con un attore affermato come Scifoni che mette a disposizione la propria professionalità per uno scopo benefico". A chiudere gli interventi Pier Paolo Tognocchi, presidente del cda della Fondazione Sipario Toscana: "Siamo contenti di ospitare queste serate perché il teatro deve essere un po’ anche la casa delle associazioni. San Francesco, l’emblema di un certo modello di intendere la Chiesa, quella povera, che vuole stare e vivere in mezzo alla gente, proprio come vuole fare il teatro". I biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito di Ticketone https://www.ticketone.it/event/giovanni-scifoni-citta-del-teatro-19014457/?affiliate=IGA o ala biglietteria del teatro di Cascina.

Alessandra Alderigi