Lo sciopero dei magistrati a Pisa

Pisa, 27 febbraio 2025 – Magistrati in sciopero anche a Pisa il 27 febbraio 2025. Uno sciopero, assicurano, “non contro qualcuno o qualcosa”. Riforma costituzionale della giustizia, poco prima delle 10, sostituti procuratori e giudici si sono riuniti nel cortile del Tribunale di Pisa con l’immagine della Costituzione in mano. Sono stati letti due comunicati dal presidente della sottosezione Anm, Associazione nazionale magistrati, di Pisa, Fabio Pelosi, e dal segretario della sottosezione Anm, Nunzia Castellano. Un momento che – spiegano – “serve a difendere un assetto istituzionale che reputiamo essenziale per l’indipendenza e l’autonomia della magistratura”.

“Un mezzo estremo – proseguono – al quale, nella storia repubblicana, si è fatto ricorso solo in momenti eccezionali, quando sono stati messi a repentaglio princìpi e valori di fondo di una giustizia indipendente”. Tra le ragioni della manifestazione, quella della separazione delle carriere, “che non servirà a risolvere i problemi della giustizia e nemmeno si prefigge di farlo”.