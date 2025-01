Litorale, ambulanti mobilitati per le concessioni: “Vicini a perdere il lavoro”

Pisa, 20 gennaio 2025 – “Attendiamo fiduciosi una risposta chiara e definitiva da parte del Governo sul tema delle concessioni degli ambulanti, fino ad allora saremo in mobilitazione insieme ai colleghi di tutta Italia per chiedere certezze sul nostro lavoro e il nostro futuro, staremo con gli occhi aperti e le orecchie dritte”. Esprime tutta la sua preoccupazione il presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo, presente insieme al referente sindacale Luca Pisani all'assemblea nazionale indetta da Fiva Confcommercio presso la sede di Roma.

“Il rischio concreto è che tutte le concessioni, anche quelle già rinnovate in vigenza di legge, vengano annullate e messe al bando entro il 31 dicembre 2027, senza alcuna certezza e garanzia che il nostro posto ci venga riassegnato. Eravamo pronti a manifestare, ma dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono arrivate rassicurazioni che ci lasciano ben sperare e siamo in attesa del documento definitivo, dopodiché valuteremo le eventuali azioni. Ovviamente non manifestiamo per il gusto di farlo, ma per difendere il nostro lavoro e mantenere le nostre famiglie, non osiamo immaginare le gravissime conseguenze che comporterebbe la perdita del posto di lavoro per gli operatori e per le loro famiglie, trattandosi prevalentemente di attività a conduzione familiare”.

“Lo stato di agitazione della categoria rimarrà finché non vedremo il nuovo testo – precisa Palermo - Nessuno si metta in testa di togliere il lavoro agli ambulanti che hanno fatto sacrifici e investimenti, il nostro unico obiettivo è quello di difendere e mantenere il posto di lavoro, ogni altra discussione politica non ci appartiene. Abbiamo perso 32mila imprese in otto anni, non c'è più tempo da perdere, chiediamo solo di poter lavorare”.

“Continueremo a difendere i diritti degli ambulanti, una categoria che negli ultimi anni ha subito una radicale trasformazione e colpi durissimi, ma che continua a rappresentare un autentico presidio di aggregazione e socialità. Non dimentichiamo che i mercati svolgono un servizio essenziale, oltre a garantire vitalità nelle città, i paesi, le strade e le piazze in ogni angolo d'Italia, così come a Pisa e nella nostra provincia” afferma il referente sindacale di Fiva Confcommercio Pisa Luca Pisani.