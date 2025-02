Pisa, furibonda lite in pieno centro tra due ragazzi: uno finisce in ospedale

Pisa, 7 febbraio 2025 - Lite tra due ragazzi ieri pomeriggio, 7 febbraio, intorno alle 18 in pieno centro a Pisa. Un litigio che ha reso necessarie per uno dei due l'intervento del 118. È successo in Corso Italia all'altezza del numero civico 119. Da un contrasto verbale a uno fisico in poco tempo, tanto che è stato allertato il numero unico di emergenza (Nue).

Gli operatori hanno inviato sul posto un'ambulanza della Misericordia di Pisa. In un primo momento, entrambi i giovani hanno rifiutato il trasporto in ospedale, poi però è stato richiamato il mezzo di soccorso di Cisanello per la presa in carico e uno dei due è stato portato al Pronto soccorso di Pisa in codice rosso. Un episodio che ha creato un po' di scompiglio tra il passeggio di un pomeriggio di venerdì soleggiato. Sul caso indaga la polizia. Non si conoscono ancora le cause.