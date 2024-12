Lirica Traviata degli specchi

PISA

La Traviata di Giuseppe Verdi debutta sul palco del massimo teatro pisano nella nuova produzione del Teatro di Pisa con la Fondazione Pergolesi Spontini che riprende uno degli allestimenti più celebri, quello ‘degli specchi’, e più rappresentati dal 1992, anno della sua ideazione per lo Sferisterio di Macerata. Secondo titolo della Stagione operistica 2024/25, La Traviata sarà in scena questo venerdì alle 20.30 e domenica alle 15.30 con la regia di Henning Brockhaus e la direzione musicale di Nir Kabaretti sul podio dell’Orchestra Arché. Il grande richiamo di questo titolo, tra i più rappresentati al modo, ha fatto registrare già da settimane il tutto esaurito per entrambe le recite.

Il dramma d’amore di Violetta Valery e di Alfredo Germont avrà la sua anteprima quest’oggi alle 16, nella Prova Generale aperta alle scuole. In attesa della prima di venerdì, domani la Fondazione propone al pubblico un pomeriggio con due appuntamenti a ingresso gratuito.

“Profumo di Verdi… già tutti i sensi m’inebbriò“ è il progetto di arredo olfattivo che il Teatro Verdi ha ideato in collaborazione con Erbario Toscano, azienda creativa di profumi e ambasciatrice nel mondo del life style toscano. Profumo di Verdi sarà presentato alla stampa e al pubblico alle 17 nel Foyer dal presidente Diego Fiorini e dal direttore creativo di Erbario Toscano Egisto Bertozzi. Il pubblico potrà partecipare all’esperienza sensoriale di Tabacco Cashmere, la profumazione che per tutta la Stagione 2024/25 connoterà il Teatro con l’avvolgente fragranza di sigaro di tabacco toscano unito alle note sensuali e dolci dei legni ambrati. Seguiranno brindisi e aperitivo offerti dalla Fondazione Teatro di Pisa.

Alle 18 è invece in programma la Guida all’Opera, il tradizionale momento di approfondimento che, condotto dal direttore artistico Cristian Carrara, accompagnerà il pubblico all’ascolto della Traviata attraverso il racconto di aneddoti e di curiosità, brani musicali, l’incontro con i protagonisti in scena. Saranno presenti il regista Henning Brockhaus e il direttore Nir Kabaretti.

Venerdì 6 dicembre, La Traviata di Giuseppe Verdi torna per la 98esima volta sul palco di Pisa.

L’opera in tre atti composta da Verdi ispirata al romanzo “La signora delle Camelie“ di Alexandre Dumas figlio si presenta ora al pubblico pisano nella nuova produzione realizzata da Fondazione Teatro di Pisa e Fondazione Pergolesi Spontini.