Lirica si chiude con Tosca

Si chiude con "Tosca" di Giacomo Puccini la stagione operistica 2024-25 del Teatro Verdi con due spettacoli in programma venerdì alle 20.30 e domenica alle 15.30. Frutto di una coproduzione del Teatro di Pisa con quelli di Lucca, Ravenna, Livorno, Modena e Ferrara, Tosca ritorna al Verdi dopo 12 anni in un nuovo allestimento con il debutto del regista Luca Orsini, le scene di Giacomo Andrico, i costumi di Rosanna Monti e le luci di Tiziano Panichelli. Sul podio dell’orchestra giovanile Luigi Cherubini ci sarà la giovane bacchetta di Henry Kennedy, direttore formato alla Royal Academy of Music di Londra e perfezionato alla Riccardo Muti Italian Opera Academy. Tosca sarà Marily Santoro, dopo il suo straordinario successo al Teatro Regio di Parma ne "I due Foscari" di Verdi, al suo debutto nel ruolo del titolo, mentre il tenore Vincenzo Costanzo tornerà a vestire i panni di Mario Cavaradossi dopo il recentissimo successo al Petruzzelli di Bari guidato da Francesco Cilluffo e poi all’Opera di Roma sotto la bacchetta di Daniel Oren. Completano il cast Devid Cecconi (Scarpia), Omar Cepparolli (Cesare Angelotti), Alfonso Zambuto (Spoletta), Nicolò Ceriani (Sagrestano), Eugenio Maria Degiacomi (Sciarrone), Paolo Breda Bulgherini (Un carceriere) e Dalia Spinelli (Un pastorello). "Dirigere Tosca di Giacomo Puccini – afferma il maestro Henry Kennedy - è un grande privilegio. Ho voluto adottare l’edizione critica curata dal professor Roger Parker, risultato di anni di ricerca e dedizione, un lavoro che mi dà la certezza di avere a disposizione il contesto giusto e la sicurezza necessaria per compiere scelte musicali informate e aderenti alla volontà del Maestro Puccini". In vista della prima, giovedì nel Ridotto sono in programma due appuntamenti con ingresso libero: alle 17.30 l’installazione di Antonio Possenti per Puccini a cui seguirà alle 18 la Guida all’Opera Tosca con il maestro Marco Tutino. Nel Foyer del Verdi, inoltre, sarà realizzata una piccola esposizione dedicata a Giacomo Puccini e a Titta Ruffo. "Tosca è la storia di un riscatto femminile finito in tragedia, di una donna coraggiosa - commenta il regista Luca Orsini -, che si ribella al potere e ai soprusi dell’uomo davanti al quale ‘tremava tutta Roma’, il Barone Scarpia, capo della polizia". Il Coro Arché sarà diretto da Marco Bargagna, per le voci bianche, il coro Puccini 100 è istruito da Angelica Ditaranto affiancata da Niccolò Bartolini e composto in collaborazione tra la cappella Santa Cecilia di Lucca e la scuola di musica Giuseppe Bonamici di Pisa. Info 050 941111.