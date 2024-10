Lirica La prima del Verdi

Al via venerdì alle 20.30 la stagione lirica 2024/25 del Teatro Verdi con l’Andrea Chénier di Umberto Giordano, con la regia di Andrea Cigni e la direzione musicale di Francesco Pasqualetti. Una nuova sfida per il Verdi che propone in prima assoluta una coproduzione, di cui è capofila, con altri sei teatri italiani di tradizione (Rovigo, Cremona, Pavia, Lucca, Como, Brescia). L’opera è ambientata a Parigi tra la Rivoluzione francese e il Terrore e racconta la storia d’amore tra Maddalena e il poeta Andrea Chénier. "Il contrasto tra le classi sociali - ha spiegato il regista Andrea Cigni - è centrale, ma viene vissuto attraverso le emozioni e i conflitti personali dei protagonisti". Si parte con "un’immagine quasi oleografica del mondo aristocratico, ma con l’ingresso del popolo e l’avanzare della rivoluzione, l’estetica si fa più cruda e realistica, riflettendo il caos del collasso del vecchio regime". La stagione lirica del "Verdi" si apre con segnali incoraggianti, registrando una crescita senza precedenti in termini di sottoscrizioni, con un +19% rispetto al 2023/24.

"Non era scontato raggiungere in tre anni un numero così elevato di abbonati - ha detto il direttore artistico Cristian Carrara -, uno dei più alti degli ultimi decenni, e dopo la stagione pandemica che abbiamo vissuto. Segno che il lavoro fatto in questi tre anni ha visto il pubblico interessarsi sempre di più alla nostra programmazione". E il presidente della Fondazione Teatro di Pisa, Diego Fiorini, ha aggiunto che "questo è solo l’inizio di un ritorno al teatro produttivo, che valorizza creatività e artigianato e che è anello fondamentale di ogni società sotto il profilo culturale ma anche in termini di impatto sociale e indotto economico".

Ha preso parte alla conferenza stampa per la presentazione dell’evento anche l’assessore alla cultura Filippo Bedini che ha applaudito "al bellissimo risultato della campagna abbonamenti, che premia il teatro nella sua proposta sia operistica che di prosa, grazie soprattutto al lavoro di tutti i dipendenti", augurandosi inoltre che tra i tanti nuovi abbonati ci siano anche giovani. "Il coinvolgimento dei giovani - ha concluso -, nella fruizione non soltanto degli spettacoli di prosa, ma anche per la lirica è la prossima sfida che ci attende". Domani alle 18, nel Ridotto del Teatro, Carrara proporrà al pubblico brani e curiosità dell’Andrea Chénier, seguirà un aperitivo offerto da Aurora Catering. L’ingresso è libero. Per lo spettacolo di venerdì biglietti in vendita online su Vivaticket o al Botteghino del Teatro.