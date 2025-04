L'ira di Adrup: "Con un colpo di coda Aoup spende soldi per incarichi inutili e dannosi"

Pisa, 24 aprile 2025 - L'Associazione docenti e ricercatori universitari pisani (adrup) si schiera contro la decisione della direzione generale dell'azienda ospedaliero universitaria pisana che, "con un colpo di coda" ha deciso di finanziare 10 figure dirigenziali che possano coordinare le attività degli specializzandi nei dipartimenti. Una scelta che secondo l'Adrup rappresenta un'invasione di campo, dal momento che il tutoraggio degli specializzandi è già materia della Scuola di Medicina e, peraltro, nei reparti ci sono già dei medici ospedalieri che si occupano della formazione dei futuri medici.

"La delibera 288 del 13 marzo - dice l'Associazione - prevede il finanziamento di 'incarichi dirigenziali di coordinamento dipartimentale delle attività di didattica e tutoraggio per gli specializzandi'. In pratica Aoup utilizza fondi per 10 incarichi di alta professionalità, per coordinare il tutoraggio degli specializzandi quando questo coordinamento è già svolto dalle Scuole di specializzazione. Una invasione di campo e uno spreco di fondi aziendali che potrebbero essere utilizzati per finanziare incarichi di tutoraggio per i dirigenti medici ospedalieri che già svolgono questa attività e meriterebbero un riconoscimento, come peraltro previsto dalla Regione Toscana".

L'Adrup aggiunge poi che "nei dipartimenti sono presenti scuole di specializzazione dove i medici in formazione svolgono compiti diversi e correlati alla specializzazione: non si capisce quindi che cosa dovrebbe 'coordinare' l’incaricato, che verrebbe pagato per un ruolo inutile e dannoso". La Scuola di medicina, in un Consiglio straordinario del 14 Aprile, ha chiesto l’annullamento della delibera ma "per quanto ci è dato sapere, a oggi non c’è stata alcuna revoca". La proposta dell'associazione è dunque che "intervenga la Regione Toscana per mettere fine a questo esempio che non ha precedenti simili su tutto il territorio nazionale".