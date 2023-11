L’intitolazione dell’Spdc di Pisa alla dott. Capovani

PISA

Ci sarà anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, martedì 14 novembre, alle 12.30 all’ospedale Santa Chiara, edificio 3, per presenziare alla cerimonia di intitolazione dell’Spdc - ’Servizio psichiatrico di diagnosi e cura - di Pisa alla memoria della dottoressa Barbara Capovani, 55 anni, psichiatra e responsabile proprio di quel reparto di fronte al quale lo scorso aprile ha trovato la morte. Con un agguato vigliacco e una violenza inaudita che l’ha strappata alla vita, alla famiglia, ai colleghi e al suo amatissimo lavoro, che per lei era anche una missione. Accusato di quell’efferato omicidio – come unico imputato – è Gianluca Paul Seung, 34 anni di Torre del Lago. Il giovane che sui social si autodefiniva "sciamano" professando tesi complottiste e l’antipsichiatria e che proprio dalla dottoressa Capovani era stato in cura durante uno dei ricoveri in seguito ad episodi inquietanti di delirio che lo avevano visto protagonista.

Seung, lo ricordiamo, comparirà di fronte alla Corte d’assise di Pisa, il prossimo 13 dicembre, con giudizio immediato.

Si trova ancora in carcere, si professa innocente, sostenendo che non ci siano sufficienti elementi contro di lui. Ha rifiutato la perizia psichiatrica, ma è stato giudicato dai periti del gip imputabile. L’Asl Toscana Nord Ovest e l’Ordine dei medici della provincia di Pisa si costituiranno parti civili. Non si conoscono ancora i nomi dei giudici -due togati e sei popolari - che comporanno l’Assise. Si conosceranno a breve. Intanto il prossimo 14 dicembre l’ospedale intitolerà il reparto alla dottoressa Barbara Capovani.