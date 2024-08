"Lind? L’Italia fa bene ai danesi. Speriamo riporti il Pisa in Serie A"

di Michele Bufalino

PISA

Alexander Lind, prossimo acquisto nerazzurro, approderà oggi in città per le visite mediche e la firma del contratto quadriennale che lo legherà al Pisa fino al 2028. Per lui arrivano gli endorsement di due illustri ex calciatori nerazzurri, Klaus Berggreen ed Henrik Larsen. Proprio il leggendario numero 7 nerazzurro ci risponde telefonicamente dalla Danimarca: "Sto giocando una partita a golf con Larsen, ve lo passo". Così entrambi danno la loro opinioni sulle ultime trattative di calciomercato nerazzurro, in particolare sul 22 enne in arrivo dal Silkeborg.

"Lind ha avuto un momento magico lo scorso anno, segnando dieci gol in dieci partite - dichiara Berggreen -. Quel che posso dire è che l’Italia fa bene ai danesi. Spero che possa ripercorrere i miei passi e che possa portare il Pisa in Serie A". A questo punto prendere la parola Larsen, che si addentra più nel tecnico: "Lind è giovane e ancora acerbo - ammette Larsen -. Probabilmente avrà bisogno di un periodo di ambientamento perché la Serie B non è il campionato danese e le difese italiane sono difficili da scardinare. Dovrà crescere, ma avrà un maestro d’eccezione, Pippo Inzaghi". Lo stesso Larsen conclude parlando anche brevemente di Abildgaard, in trattative tra Como e Pisa: "È un centrocampista forte che ha giocato anche in Russia. Ha portato il Como in Serie A e se arrivasse in nerazzurro sarebbe un bel colpo per la società".

Oltre a Lind anche Leris sarà in città per effettuare le visite mediche. C’è anche un’importante novità sul giocatore. Il Pisa lo rileverà per un milione di euro, riuscendo a strappare, in questi giorni, un accordo più vantaggioso con lo Stoke City, che inizialmente voleva tre milioni. Tra clausole e bonus la società è riuscita a spendere molto meno del previsto. Si legherà al Pisa fino al 2027. Ieri intanto è stata la volta del difensore Giovanni Bonfanti, ufficializzato dal Pisa in prestito secco. Ora l’occhio è sui prossimi acquisti. Da un lato la società deve finalizzare il sostituto di Esteves. Al posto del portoghese, tra i profili vagliati, c’è sicuramente un altro giocatore proveniente dall’estero. Per chiudere il mercato in entrata infatti manca un esterno e due centrocampisti. Uno di questi ultimi potrebbe essere l’altro danese seguito dal Pisa, Oliver Abildgaard, 26 anni. Il Pisa lo sta trattando col Como sulla base di un prestito secco, non escludendo di investire. Il Pisa intanto, per il settore giovanile, ha acquistato il giovane attaccante centrale slovacco Maros Novak, classe 2008, a titolo definitivo dallo Slovan Bratislava. Ieri infine è stato ceduto Elia Giani ai greci dell’Athens Kallithea. La società ellenica ha già ufficializzato l’arrivo in prestito del giocatore, mentre il Pisa lo farà una volta arrivato il transfer internazionale.