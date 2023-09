Libri "La vicina di Zeffirelli"

Domani alle 11 alla libreria Blu Book di via Toselli a Pisa l’attrice e scrittrice romana Gaia Zucchi presenterà il suo libro "La vicina di Zeffirelli" (De Nigris Editori), prima fatica letteraria pubblicata in occasione del centenario della nascita del regista Franco Zeffirelli. A moderare l’incontro sarà Michele Ammannati. La prefazione del libro è affidata a Maria Giovanna Elmi. "E’ un racconto che gira intorno alla grande amicizia tra l’autrice e Zeffirelli, per oltre 15 anni suo vicino di casa, che è divenuto mentore e fonte d’ispirazione. "Un libro in cui racconto la mia vita romanzata, molto divertente - osserva Gaia Zucchi - attraverso aneddoti e diversi spunti di riflessione. Nel libro ci sono anche molti scatti di fotografi di fama internazionale come Carlo Bellincampi e Daniele Pedone e una copertina colorata di Alessandro Basso da un’idea di Walter Garibaldi. Si tratta di un lavoro di squadra, che ha una sola anima e tanti cuori. Ho il sogno di far conoscere Franco Zeffirelli ai giovani perché molti non lo conoscono e lui da grande artista e regista, merita di essere apprezzato e conosciuto per quello che è riuscito a fare nel cinema".

Gaia Zucchi, attrice e scrittrice romana, diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel corso della sua carriera è stata protagonista di diverse pellicole, tra cui "Fermo Posta" di Tinto Brass e "I Volontari" di Domenico Costanzo. Oltre ad avere partecipato a spot pubblicitari firmati da Paolo Virzì e Marco Risi. In televisione conta varie partecipazioni a fiction di successo come "Carabinieri", "Distretto di Polizia", "La Squadra", "Camera Café" e "Le Iene", programma per il quale ha realizzato uno spumeggiante servizio coinvolgendo alcuni commercianti romani. In teatro è stata diretta da registi del calibro di Attilio Corsini e Luca Ronconi. Una vita tra tv e teatro alle quali adesso ha unito anche la passione per la scrittura con l’uscita del suo primo lavoro "La Vicina di Zeffirelli" che sta riscuotendo consensi e successo di pubblico. Il libro è una sorta di viaggio autobiografico tra segreti e aneddoti di una vita al di sopra delle righe, vissuta con delicatezza da una donna, madre, attrice e guerriera, come lei stessa ama definirsi per narrare storie che, come le onde del mare, superano i mali del mondo, per tornare a vivere.