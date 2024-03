Librerie Giunti al Punto recluta librai diplomati

La catena di librerie Giunti al Punto è alla ricerca di un centinaio di librai da assumere in tutta Italia. Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore. Sono richiesti, inoltre, conoscenza generale del panorama editoriale italiano, buon utilizzo di internet e dei social media, disponibilità a lavorare su più punti vendita, flessibilità, attitudine ‘multitasking’, passione per la lettura, attitudine alle relazioni e al lavoro di gruppo e al raggiungimento degli obiettivi, orientamento all’accoglienza, alla vendita e al servizio clienti. Preferibile esperienza nel settore della vendita al pubblico. In Toscana sono vacanti posizioni nelle libreria di Arezzo, Firenze, Prato, Massa, Viareggio, Forte dei Marmi, Grosseto. Per candidarsi: giuntialpunto.it/pages/lavora-con-noi.