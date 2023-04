Libertà Toscana mette in campo l’avvocato Polacco

Entra nella corsa elettorale l’avvocato Edoardo Polacco, candidato sindaco del Comitato Libertà Toscana. Il capolista (la lista civica è stata presentata ieri) è Giovanni Pezone, medico, libero professionista e imprenditore. Il Comitato si definisce "partito a carattere regionale di stampo federalista, autonomista, non secessionista". Il collocamento politico del Comitato Libertà Toscana "non è né a destra né a sinistra. I suo esponenti provengono infatti da varie correnti ideologiche". Al primo turno "il Comitato correrà in maniera indipendente, presentando il proprio candidato sindaco nella persona dell’avvocato Edoardo Polacco, uomo di legge impegnato a tutelare i diritti di ogni singolo cittadino", fa sapere Clt. In caso di ballottaggio però il Comitato si ritiene pronto a prendere "posizione, sulla linea di scelte preventivamente concordate che verranno comunicate al momento opportuno". Sempre nella giornata di ieri è stata presentata anche la sede politica in via Manzoni 17 a Pontedera, uno spazio messo a disposizione della comunità dal coordinatore provinciale Clt, Giovanni Pezone. "Il denominatore comune che ha ispirato tante persone di pensiero, culture e contesti diversi a riunirsi sotto un’unica insegna - riporta una nota - è l’amore per la Toscana e il desiderio di mettere a disposizione della collettività le competenze di ognuno per un governo amministrativamente efficace, attento alle necessità della popolazione, alla sicurezza, al decoro urbano e alla valorizzazione e promozione del territorio e litorale pisano".