E’ sold out per l’evento "Cena in musica" organizzato dalla delegazione di Pisa della Fondazione Ant, in programma al b&b Camilla in via San Francesco il 22 novembre alle 20. L’evento vedrà la partecipazione canora di Irene Fornaciari (artista e figlia di Zucchero) da sempre sensibile ai progetti dell’associazione. Il ricavato della serata andrà a finanziare le giornate di prevenzione dei tumori della cute sul territorio pisano attraverso l’ambulatorio mobile di Fondazione Ant. La Fondazione Ant Italia Onlus nasce a Bologna nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti, con l’obiettivo di fornire assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. In base alle risorse reperite sul territorio, Ant fornisce, inoltre, progetti di prevenzione oncologica gratuiti.

Fondazione Ant è la più ampia realtà non profit in Italia per l’assistenza sociosanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. Dal 1985 a oggi ha assistito oltre 149mila malati, in modo completamente gratuito, con équipe multidisciplinari presenti in 29 province e in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). Mentre, se si considerano i servizi sociali complementari a favore dei malati di tumore e le attività di prevenzione oncologica, la presenza di Ant si amplia a 19 regioni. Ogni anno sono oltre 10.000 gli assistiti in tutta Italia grazie a 484 figure professionali tra medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, operatori sociosanitari, farmacisti e specialisti che lavorano per la Fondazione, portando al domicilio del malato tutte le cure necessarie 24 ore su 24. L’associazione offre anche sostegno psicologico domiciliare al malato e alla sua famiglia, in ogni fase della malattia. Ant è inoltre da tempo impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Dall’avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente 245.000 pazienti in 88 province italiane.

Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori Ant presenti in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e sull’ambulatorio mobile – bus della prevenzione. Il mezzo, dotato di strumentazione diagnostica all’avanguardia consente di realizzare visite su tutto il territorio nazionale.