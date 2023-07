Leucemia e tumori, giocattoli donati ai bimbi malati

Venerdì scorso al residence "Isola dei Girasoli" a San Giuliano Terme, si è tenuta la consegna da parte delle associazioni "Admo Alto Adige Südtirol OdV" e "Run4Children", di materiale ludico per i bambini e ragazzi in cura al Centro Oncoematologico Pediatrico dell’Università Ospedaliera Pisana diretto dalla dottoressa Gabriella Casazza.

"Admo Alto Adige Südtirol" è l’associazione donatori midollo osseo per l’Alto Adige che ha lo scopo principale di informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo e cellule staminali ematopoietiche, le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue. Il residence “Isola dei Girasoli” è formato da 12 appartamenti che sono gratuitamente messi a disposizione per tutte le famiglie che provengono da zone lontane. In seguito, il residence si è ampliato ed è nato il "Villaggio del Sorriso", costituito da 2 costruzioni ognuna delle quali possiede la propria identità per funzione e forma. Inoltre l’associazione attraverso un servizio navetta provvede ad accompagnare I ragazzi ad effettuare terapie giornaliere in ospedale.