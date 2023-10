Lettera di un ragazzino al sindaco: "La pista ciclopedonale non è sicura"

FORNACETTE

"Caro sindaco, mi chiamo Lorenzo Anceschi, ho 11 anni e insieme ai miei amici utilizzo la pista ciclopedonale Fornacette-Pardossi tutti i giorni per andare a scuola; le scrivo questa lettera perché sono preoccupato per la nostra sicurezza su questo percorso". Lorenzo frequenta la prima media a Fornacette e ha lanciato una petizione su Change.org denominata "Mettete in sicurezza la ciclopedonale Fornacette-Pardossi" che è visibile su https:chng.itrkrqqFL8mH e ha già ottenuto più di 100 firme. La pista è al confine tra i comuni di Pontedera e Fornacette e nel 2019 l’allora candidato sindaco Matteo Franconi, oggi sindaco di Pontedera, nel programma elettorale aveva inserito il completamento della stessa ciclopedonale.

Le persone stanno prestando attenzione a questo problema e credono che la sicurezza debba essere migliorata – scrive ancora Lorenzo nella lettera a Cristiano Alderigi – Nella mia veste di consigliere comunale dei ragazzi, lo scorso anno ho avuto l’opportunità di discutere del progetto con lei che ha gentilmente accennato all’esistenza di un progetto per migliorare la sicurezza della ciclopedonale. Tuttavia, ad oggi, non sono stati avviati i lavori, e la sicurezza di questo tratto di strada rimane una preoccupazione per i nostri genitori e per tutti coloro che la utilizzano quotidianamente".

"Vorrei un aggiornamento sullo stato attuale del progetto e sapere quando potremmo vedere dei cambiamenti che renderanno il nostro percorso scolastico più sicuro – conclude Lorenzo Anceschi – So che ci sono molti bambini, come me, che usano questa ciclopedonale ogni giorno, e la loro sicurezza è molto importante".

"Per parlare di questi problemi vanno costruiti percorsi e incontri – le prime parole del sindaco di Calcinaia – Contatterò il ragazzo e ci parlerò. Detto questo

stiamo cercando di sistemare questa pista ciclopedonale perché ci preme anche a noi. Ma i problemi sono più grossi di quelli che possono sembrare da una prima valutazione e i costi dovrebbero aggirarsi sui 300mila euro. Stiamo ancora effettuando tutte le valutazioni del caso, ma le risorse del Comune di Calcinaia sono limitate perché stiamo portando a termine la nuova scuola da 10 milioni, palazzetto dello sport, campi da tennis importanti, due piste ciclabili e ancora i lavori del secondo lotto del ponte sull’Arno".

g.n.