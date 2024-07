"L’estate dei grandi eventi. Sperando nel meteo finora molto deludente"

Sole e spiagge affollate nell’ultimo weekend di giugno per lasciarsi alle spalle un mese decisamente deludente dal punto di vista della stagione balneare. Il tempo incerto non ha favorito il decollo dell’estate che dovrebbe, però, entrare nel vivo a partire dalla prossima settimana, con la stabilizzazione delle temperature e l’assestarsi di un clima più tipicamente estivo. "Finora non abbiamo ancora avuto weekend da ‘tutto esaurito’, - dice Gianluca Tiozzo, presidente Fiba Confesercenti Pisa - anzi, siamo stati piuttosto lontani dal pienone". "D’altronde, spiega - le condizioni meteo instabili hanno inciso in modo determinante sull’avvio della stagione, ma ci aspettiamo un miglioramento nei mesi di luglio e agosto". "Sono fiducioso per i prossimi due mesi - aggiunge Fabrizio Fontani, presidente del sindacato Balneari Sib di Confcommercio Pisa - per i quali abbiamo registrato un alto numero di prenotazioni. Non resta, quindi, che sperare nel bel tempo, anche in vista dei numerosi eventi in programma sul nostro litorale, da Marina a Calambrone". "Le iniziative sono tante e di alto livello - prosegue - combinando musica, cultura e anche divertimento per i nostri giovani". Il mese di luglio si apre, infatti, all’insegna del divertimento con Marina Dance Parade, il free music festival in programma venerdì a Marina di Pisa e giunto quest’anno alla quinta edizione, a ingresso libero con oltre 20 dj set nazionali e internazionali.

Un ciclo di incontri culturali animerà, invece, il riqualificato parco di Ciclilandia a Tirrenia, che dal 6 al 27 luglio ospiterà la rassegna ‘Dialoghi d’autore’, in collaborazione con la Libreria Pellegrini e la Libreria Civico 14. Sempre a Tirrenia, sono previste quattro serate musicali: il 16 luglio ci sarà un omaggio a Dalla, Battisti e Battiato, il 17 la serata sarà dedicata a Raffaella Carrà, il 18 saranno protagonisti gli anni ‘80 con ospiti icone del decennio come Sandy Marton e Tracy Spencer e, infine, il 19 appuntamento con La Notte Blu di Tirrenia e con SergioFrisciaDjSet Live Animation. Ancora musica nel mese di agosto, con Colapesce Dimartino e i Santi Francesi in concerto a Marina rispettivamente il 18 e il 21. Calendario fitto anche a Calambrone, dove, per tutta l’estate, si svolgeranno eventi musicali, spettacoli e talk show nell’ambito dell’ ‘Eliopoli summer’.

Stefania Tavella