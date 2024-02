L’eredità di Don Milani e il mondo della scuola

La parola quale strumento per aprirsi la strada alla piena cittadinanza e la scuola come palestra che educa tutti ad essere sovrani. Che cosa dicono don Milani, Barbiana e Calenzano alle istituzioni di oggi? Alla scuola e a chi vi lavora sicuramente, ma anche ai genitori, agli educatori e ai formatori. Sarà soprattutto questa domanda a fare da filo conduttore a "Don Milani e la scuola", il secondo incontro "Don Milani, profeta di giustizia sociale", la quinta edizione degli "Incontri per gente comune" a cura del centro studi I Cappuccini Acli Persone Comunità.

L’appuntamento è domani alle 21.15 alla Biblioteca dei Cappuccini (Via dei Cappuccini, 2b). Ci sarà Alice Milani, pisana, fumettista e autrice di "Università e pecore. Vita di don Lorenzo Milani" (edizioni Feltrinelli Comics) e anche, come si evince dal cognome, discendente del priore che era zio di suo padre. E un pezzo del mondo della scuola pisana con Lia Marianelli, storica ex preside del Liceo scientifico "Dini", Teresa Bonaccorsi, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo "Toniolo" e Michela Lanciani, ex insegnante della scuola primaria ‘"Don Milani" Il coordinamento è affidato ad Andrea De Conno, caposcout Agesci.

L’iniziativa è organizzata con il coinvolgimento, oltre che delle Acli Provinciali di Pisa e Lucca, anche di Agesci Pisa, Azione Cattolica di Pisa, cooperativa Aforisma, Arci di Pisa, Cisl Pisa, Cgil Pisa e Movimento Focolari. "Stiamo sviluppando – spiega il presidente delle Acli Provinciali Andrea Valente - questi temi coinvolgendo dal basso nell’organizzazione anche altre realtà sociali, testimoni e biografi, della vicenda umana e spirituale del priore, dando parola ai suoi scritti ma anche a docenti universitari, educatori, insegnanti, sacerdoti e attivisti".