L’entusiasmo di Dei "Bellissima avventura"

Tanti giovani come lui. Abbracci e sorrisi. E’ questa la cornice in cui si è tenuto l’evento di chiusura della campagna elettorale del 27enne Alexandre Dei, candidato sindaco di Patto Civico. Il suo è un patto con la cittadinanza a tutti i livelli. Infatti, la festa ospitata al ristorante Il Turista di Antonio Veronese è intergenerazionale. Proprio come il gruppo di candidati consiglieri comunali che lo sta accompagnando in questa "bellissima avventura" e che ha partecipato all’apericena convivale a due passi dalla piazza dei Miracoli. Poco distante dalla location scelta dal candidato sindaco del Terzo Polo, Rita Mariotti. Quella di Alexandre Dei è stata "una grande campagna elettorale che ha ricevuto riscontri molto positivi dalla cittadinanza", dice il più giovane candidato a sindaco. Alexandre Dei, italo-francese ma da sempre residente nel quartiere di San Giusto, in caso di vittoria si impegna a ripartire "dalla partecipazione dei cittadini che va ripristinata e dal fondamentale ruolo dei comitati di quartiere". E’ questo il patto che stringe con i pisani. In particolare, al candidato sta a cuore il tema della partecipazione dei più giovani con la proposta di costituire "un consiglio dei giovani" per "attingere idee nuove e fresche per la città da discutere in Consiglio comunale". Il patto è anche per una Pisa più inclusiva che punti a valorizzare il sociale e il ruolo del terzo settore. Ma anche "una città dove l’emergenza abitativa non è più emergenza e dove nessuno viene più lasciato indietro".

Ilaria Vallerini