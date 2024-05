Lenergy Pisa Beach Soccer. Passerella in sala delle Baleari

Il campionato di Serie A è ormai alle porte e Lenergy Pisa Beach Soccer si è presentato alla città con un doppio evento. Ieri mattina infatti, alla sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, si è svolta la presentazione del team alla luce con obiettivi e ambizioni in vista della nuova stagione che vedrà la bandiera rossocrociata ancora protagonista sulle sabbie d’Italie e d’Europa. Soddisfatto il presidente Alessandro Donati, al compimento del traguardo dei dieci anni di storia: "Per il decimo anno consecutivo parteciperemo alla serie A - dichiara Donati -. Nello scorso triennio abbiamo vinto due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Abbiamo l’obiettivo di aprire un altro ciclo. Ci presenteremo alla competizione europea da vicecampioni d’europa. Dobbiamo essere orgogliosi per il risultato ottenuto lo scorso anno, anche se siamo stati sconfitti solo in finale ai rigori". Anche quest’anno il Pisa giocherà su più fronti: "Oltre alla prima squadra abbiamo anche l’attività giovanile, con l’under 15 e 17, ma soprattutto l’under 20 impegnata nel campionato nazionale".

Importante la sinergia con il Comune di Pisa: "Negli ultimi anni questa sinergia con il Comune di Pisa ha permesso che noi fossimo qui a raccontare un’altra stagione. L’impegno profuso nell’impiantistica è stato fondamentale a livello di investimento". Anche Frida Scarpa, l’assessore allo sport del Comune di Pisa, ha sostenuto la società nerazzurra: "Il Pisa Beach Soccer è un’eccellenza della nostra città. Ci stiamo attrezzando per la beach Arena di Tirrenia in modo tale da poter ospitare competizioni internazionali di ampio respiro e anche tappe del campionato italiano".

Questa la squadra: Samuele Bacci, Luca Barsotti, Tommaso Bernardeschi, Carlo Capo, Leandro Casapieri, Simone Marinai, Stefano Marinai, Paulo Marques Coinceicao (Paulinho), Edson Miranda Souza (Hulk), Mirko Mori, Noel Ott, Fabio Pugliese e Luca Remedi. Lo staff tecnico è composto dall’allenatore Matteo Marrucci, dal preparatore atletico Francesco Giacovelli, dal prepatatore dei portieri Mauro Siotto e dal fisioterapista Silas Fantinato. Il consiglio d’amministrazione dal presidente Alessandro Donati, dal vice presidente Andrea Pelli, che ricopre anche l’incarico di responsabile dell’area tecnica, e dai consiglieri Riccardo Scaramelli e Fabio Perrone. Proprio Pelli è fiducioso per gli obiettivi stagionali: "Vogliamo arrivare a fine stagione festeggiando qualche titolo - dichiara il vicepresidente -. Abbiamo grandi calciatori, tra cui Barsotti, ormai miglior portiere del Mondo e i brasiliani Paulinho e Hulk. Gli obiettivi sono quelli massimi, partecipare non piace a nessuno e faremo il massimo per far sì di ritrovarci a festeggiare tutti insieme".

Michele Bufalino