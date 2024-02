Legislazione vitivinicola. Richiesta laurea triennale

(Codice PI-215880)

Studio di consulenza in materia di legislazione vitivinicola ricerca persona qualificata per la gestione delle aziende vitivinicole. Tenuta ed elaborazione dei registri di cantina; rilascio di pareri di conformità etichetta; consulenza in materia di accise e doc. di trasporto; docenza di corsi di formazione effettuati dallo studio. Elevata capacità di espressione orale e scritta. Utilizzo dei software Microsoft, office, outlook. Laurea Triennale/magistrale in viticoltura ed enologia.

lavoro full time a tempo determinato. Titoli di Studio

laurea di primo livello - Nuovo ordinamento (corsi di 3 anni) - corso di laurea di primo livello. Si richiede la conoscenza della lingua inglese. Conoscenze Informatiche: MS Office, MS Outlook.