Lega Giovanni Pasqualino è il segretario provinciale

Giovanni Pasqualino, capogruppo in consiglio comunale a Pisa, è stato eletto ieri, per acclamazione, segretario provinciale della Lega. Il congresso provinciale del Carroccio con il voto dei soci ordinari militanti si è svolto stamani all’hotel Tower Plaza di Pisa ed è stato presieduto dal vicesegretario regionale Andrea Cella. Nessun particolare sussulto, confermati i pronostici della vigilia che indicavano proprio il capogruppo consiliare come candidato alla segreteria largamente condiviso dalla base. L’altro dato politico degno di nota è l’ampio consenso ottenuto da Elena Mieni, capogruppo in consiglio regionale (e pronta a ricandidarsi alle prossime regionali) e fedelissima dell’europarlamentare Susanna Ceccardi, che dopo l’esperienza da commissaria provinciale è stata confermata nel direttivo provinciale leghista. "Ci attendono grandi sfide importanti - ha commentato dopo l’elezione - che sapremo affrontare con determinazione, collaborazione e spirito di squadra. Grazie alla provincia per avermi scelto e avermi dato la soddisfazione di essere la prima degli eletti ne direttivo". E anche Ceccardi ha salutato con soddisfazione con un post sulla sua pagina Facebook l’elezione di Pasqualino: "Buon lavoro a Giovanni. Ci aspettano sfide importanti per il territorio: siamo pronti a combatterle insieme". Pasqualino, spiega una nota della Lega, "avrà il compito, in un periodo importante che vedrà la Toscana andare alle elezioni, di coordinare, insieme al direttivo eletto, le azioni politiche del territorio". Nel direttivo entrano anche Emanuele Arusa, Gabriele Gabriellini, Gino Mannocci, Maria Pia Morella, Antonio Nanna, Debora Truglio, Domenico Uva, Silvia Vannini e Stefano Vivaldi. Si congratula con Pasqualino il deputato leghista, Edoardo Ziello, con un post su Facebook nel quale cita, però solo alcunii: "Complimenti a Giovanni per l’elezione - scrive Ziello - e a Silvia, Emanuele, Debora, Gabriele, Stefano, Antonio e Maria Pia eletti nel direttivo provinciale. Un’ottima squadra per un territorio importante come il nostro. Avanti".

Gab. Mas.