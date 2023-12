Le vitamine e gli alimenti. Kiwi, zucchine e ravanelli. Toccasana per la salute

Esplosione dell’influenza, arriva la dieta antigelo contro i malanni provocati dallo sbalzo termico. E’ quanto afferma Coldiretti Toscana sugli effetti dell’abbassamento delle temperature sulla base dell’ultimo Rapporto Epidemiologico RespiVirNet dell’Istituto superiore della Sanità con una incidenza di 10,72 casi ogni 1000 abitanti."Le vitamine più importanti: la vitamina C, dalle proprietà antiossidanti e toccasana per il sistema immunitario, presente soprattutto nella frutta fresca di stagione, come i nostri agrumi (arance, clementine, etc.) e i kiwi; la vitamina A, in verdure di stagione, oltretutto ricche anch’esse di vitamina C e sali minerali, come spinaci, cicoria, zucca, ravanelli, zucchine, carote, broccoletti; la vitamina B e la vitamina D.