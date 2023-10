Le sagre Trionfo della Castagna

Oggi prosegue a Calci la Sagra della Castagna, giunta alla 38esima edizione, organizzata dalla “Associazione folcloristica Comitato Sagra della Castagna – Rione via Cava, Calci” con il sostegno dell’amministrazione comunale. Stand gastronomici dalle 14.30 ai giardini Sandro Pertini, dove non ci sarà che l’imbarazzo della scelta fra frittelle dolci, necci con la ricotta, castagnaccio, castagne arrostite e i tipici “bartalucci” (pasta fritta), serviti soli o farciti con salsiccia o crema di nocciole. E la musica dal vivo sarà assicurata da “The G Band” e ci sarà anche il mercatino di Artigianato Mestierando.

"Arriviamo a questa 38esima edizione con il direttivo in parte rinnovato e con il desiderio di ricordare ‘Carlino’ Malvaldi – sottolinea Giuliano Consani, presidente dell’associazione –, venuto a mancare all’inizio di quest’anno. ‘Carlino’ è stato uno dei fondatori della sagra e anno dopo anno il suo contributo è sempre stato prezioso. Ringrazio la famiglia Malvaldi per aver pensato un bel modo di ricordarlo e invito tutti alla sagra, una bella tradizione che va avanti ormai da 40 anni, interrotta soltanto nei due anni del Covid, e che anche quest’anno non mancherà certo in sorprese".

L’amministrazione comunale, da parte sua, si unisce al commosso ricordo di ‘Carlino’, uno dei fondatori del comitato, e ringrazia gli organizzatori che portano avanti quella che è una vera e propria tradizione del paese.

Le origini. Nell’ormai lontano 1982, quando in una tersa giornata autunnale, un gruppetto di bambini partirono dal rione di Castello per godersi una giornata all’aperto in località la “Foce”, sul Monte Pisano. Durante il pomeriggio alcuni di loro si divertirono a raccogliere castagne, visto l’abbondanza del frutto in quell’anno. Di ritorno a casa i bambini non si divisero il raccolto ma decisero di provare a venderlo nel successivo week-end.

La castagna trionfa anche alla parrocchia di San Giovanni alla Vena che ha organizzato la quindicesima edizione della Festa della Castagna, oggi e domenica 22 ottobre, in Piazza della Repubblica. In entrambi i giorni ci sarà il pranzo in Piazza, alle 12:30 (prenotazioni telefonando a Massimo Perini, del Comitato Castellare, associazione fondamentale anche per la buona riuscita di questa festa: 335.8014755) e dal primo pomeriggio saranno aperti gli stand gastronomici per gustare le caldarroste e tante delizie a base di castagna: necci, frittelle, castagnaccio ecc. Per informazioni: www.comune.vicopisano.pi.it.