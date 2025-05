"Le Repubbliche marinare" del prof Frugoni

Presentata la riedizione del libro "Le Repubbliche marinare" di uno dei massimi storici del Novecento storico ed ex docente della Normale, Arsenio Frugoni. La presentazione nella Sala delle Baleari, evento anticipatore della gara remiera ad Amalfi. Per l’evento pisano, ospite di eccezione in Comune, un altro grande storico Franco Cardini che ha curato la prefazione del libro edito da Morcelliana. "E’ un libro breve, non brevissimo, esemplare per intensità e per intima e sorvegliata passione che va al di là rispetto ai generi letterari divulgativi e manualistici nei quali qualcuno avrebbe potuto sospettare che l’autore avrebbe potuto e magari voluto attenersi. E magari qualche altro autore forse sarebbe stato tentato o indotto a farlo ma non Arsenio Frugoni" dichiara lo storico Cardini in una sala delle Baleari piena di persone interessate alla storia anche della nostra città. Sempre Cardini aggiunge: "Parlare, scrivere, raccontare delle Repubbliche Marinare significa parlare di avventura, storia della navigazione e anche di guerre, e tante, ma al tempo stesso di scambi commerciali e culturali e d’intelligenza". L’evento è stato voluto dall’assessore Filippo Bedini che aggiunge: "Siamo prossimi alla trasferta ad Amalfi per la gara remiera delle Quattro Repubbliche marinare. Ecco non sia alla vigilia di una prova di canottaggio agonistico-sportiva, c’è molto di più. E questa presentazione del libro di Frugoni è un momento di significativo approfondimento culturale di un aspetto cruciale della storia di Pisa e del Medierraneo". Frugoni, nato a Parigi da famiglia di origini bresciane, è stato titolare della cattedra di Storia alla Normale di Pisa dal 1954, e morì prematuramente in un incidente d’auto. Alla presentazione, presenti gli assessori Raffaele Latrofa e Giulia Gambini e il consigliere Maurizio Nerini. L’assessore Bedini ha ringraziato libreria Pellegrini. Il volume, curato da Saverio Lomartire dell’Università dell’Insubria, è molto ricco di apparati illustrativi.

Carlo Venturini