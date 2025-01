Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Pisa 17 gennaio 2025- Una nuova playlist curata da Luca Demar ci porta tra i successi del momento.

1. Chiara Galiazzo – “Valore” Il 2025 ci regala la possibilità di riscoprire la voce delicata e carezzevole di Chiara Galiazzo. In questo brano ci racconta di quando amiamo una persona che assume un valore così grande che tutto ciò che ci circonda ci sembra piccolo.

2. Lorenzo Jovanotti – “Fuorionda” In questo secondo estratto, il nostro “conte di Montecristo” ci trascina con un ritmo sinthy-pop in un testo contemporaneo e di grande significato. Si può dire che questa hit è tutto fuorché “fuorionda”.

3. Baustelle – “Spogliami” A due anni da Elvis, il loro ultimo progetto, i Baustelle hanno pubblicato nelle scorse ore il singolo Spogliami, che anticipa l’uscita di El Galacticos, il progetto che celebra i 25 anni di carriera della band milanese.

4. Alan Walker,Meek - Dancing In Love Il nuovo singolo di Alan Walker “Dancing In Love” insieme alla star emergente del pop britannico MEEK, è uscito. Questo singolo è un’irresistibile miscela di pop retrò e moderno, che unisce perfettamente accordi scintillanti con ritmi pulsanti per creare un’atmosfera ad alta energia perfetta per qualsiasi situazione.

5. Guè,Rose Villain - Oh Mamma Mia Oh mamma mia è un singolo del rapper italiano Guè e Rose Villain, pubblicato il 10 gennaio 2025 come primo estratto dal nono album in studio “Tropico del cancro”.