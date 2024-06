Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Ecco la playlist della settimana stilata da Luca Demar, speaker di Radio Incontro Pisa.

1. Alessandra Amoroso & Big Mama – “Mezzo Rotto” Due giovani grandi donne per questa canzone che ci invita a non arrenderci mai. Non avere paura e rimanere tenaci anche se “…l’amore eterno è mezzo rotto”. 2. Ana Mena feat. D’Argen D’Amico – “Cinema Spento” Immaginate di sorseggiare un cocktail al tramonto…davanti a voi..l’immensità del mare. La canzone perfetta per quel momento è “Cinema spento”. Questa hit nasce dall’incontro del geniale Dargen insieme alla voce carezzevole di Ana Mena. 3. Tony Effe feat. Gaia – “Sesso & Samba” La voce calda di Gaia ed il tono profondo di Tony Effe rendono questo brano unico ed originale rispetto ai classici tormentoni estivi. Il brano è ideale per accompagnare le calde notti estive che ci accompagneranno nei prossimi mesi 4. Boomdabash – “Love U Hate U” Tutta da ballare la nuova hit dei giovani salentini. In questa loro produzione le sonorità pugliesi incontrano i ritmi della calda Africa. L’estate è già arrivata!!! 5. Eiffel 65 & Loredana Bertè – “Bestiale” L’inarrestabile Loredana incontra il ritmo musicale di inizio millennio tipico degli Eiffel 65. Tutta da cantare e ballare a squarciagola lungo le splendide coste d’Italia.