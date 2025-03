Le offerte del cicloturismo: "Un’opportunità di sviluppo"

Un incontro strategico sulle prospettive e il futuro del cicloturismo. L’evento si terrà domani alle 10 al centro Macc della sede pisana della Camera di Commercio e analizzerà le opportunità di sviluppo turistico sostenibile offerte dal cicloturismo, con un focus sulle potenzialità delle province di Pisa e Lucca. Un’iniziativa che si colloca in un contesto di grande rilevanza, tra il "Terre di Pisa Bike Trail" (23-27 aprile) e le tappe a cronometro del Giro d’Italia, che interesseranno le due città. "Questo convegno - afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest – vuol mettere in risalto come il cicloturismo rappresenti un’opportunità di sviluppo, che unisce l’attrattiva dei paesaggi con una forma di turismo sostenibile. Eventi come il Giro d’Italia e il ‘Terre di Pisa Bike Trail’ rappresentano infatti occasioni straordinarie per far conoscere le bellezze delle nostre terre meno esplorate dai turisti, sempre più in cerca di esperienze autentiche e di qualità". Il convegno, moderato da Andrea Maggini, direttore Tappa giro d’Italia, si propone di analizzare le opportunità offerte dal cicloturismo per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio, capace di generare un impatto positivo sull’economia locale e vedrà la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e operatori turistici. Un settore, quello del cicloturismo, "che coniuga sport, sostenibilità e valorizzazione del territorio - dice il sindaco Michele Conti -. Il convegno rappresenta un momento di confronto cruciale per rafforzare la strategia comune di sviluppo turistico, che punta sempre più a itinerari esperienziali e a una mobilità dolce e accessibile". E tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale c’è quello "di fare della bicicletta non solo un mezzo di scoperta, ma un vero motore di sviluppo sostenibile". Interverranno al convegno Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione, Alessandro Tortelli, del Centro studi turistici, Silvia Livoni, consulente esperta di cicloturismo. Presenti anche Paolo Pesciatini, assessore al turismo del Comune di Pisa, e Laura Granata, responsabile del servizio turismo della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest. Interverranno anche Frida Scarpa, assessore allo sport del Comune di Pisa, Fabio Barsanti, assessore allo sport del Comune di Lucca e Remo Santini, assessore al turismo del Comune di Lucca che sveleranno le novità sulle iniziative legate alle tappe a cronometro del Giro d’Italia che interesseranno le due città. Per info: tel. 050-512280 o [email protected].

S.T.