Le mura del Giardino Scotto rivivono con oltre 100 bambini

PISA

Grande successo al Giardino Scotto con la magistratura di San Martino, in collaborazione con le scuole Zerboglio e Fucini, che ha ospitato circa 130 alunni in una visita guidata al bastione storico. I bambini hanno visitato i nuovi camminamenti sulle mura e poi si sono recati nel bastione sottostante per assistere alle esibizioni dei balestrieri di porta San marco, che ringraziamo, per assistere ai tiri con la balestra. Grande è stato l’entusiasmo dei giovani scolari che hanno plaudito alla manifestazione volta a far conoscere i luoghi e le tradizioni storiche della città. L’evento è stato possibile grazie al dirigente scolastico Alessandro Bonsignori e Silvia Paganelli, referente dei rapporti scuola-territorio e alla disponibilità dell’assessore Filippo Bedini, del Magistrato Valentino Vanni e Maurizio Bernacchi di San Martino. Da qualche giorno le mura del Giardino Scotto sono tornate aperte a tutti, come si può leggere sul sito del Comune di Pisa.