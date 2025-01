Le manganellate agli studenti al "BarLume"

Le manganellate agli studenti di Pisa nell’ultimo episodio de I Delitti del BarLume, la celebre serie diretta da Roan Johnson e ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi, entrambi pisani. Nella puntata intitolata Non è un paese per bimbi, il questore di Pisa, Gianluigi Maria Tassone, interpretato da Michele Di Mauro, si rivolge ai poliziotti Cioni e Govoni (Daniele Marmi e Guglielmo Favilla) in una scena che strizza l’occhio all’attualità: "Le manganellate? Io non c’ero, ero sull’A12, diretto a una degustazione di lardo di Colonnata con il sindaco di Carrara. Sono dovuto tornare indietro", afferma Tassone. La battuta non tarda a scatenare la replica di Govoni: "Finirà tutto a tarallucci, vino e lardo di Colonnata". Ma è lo stesso questore, nel suo stile goffo e ironico, a chiudere il dialogo con un’analisi: "Sapete da dove veniva la rabbia di quei poliziotti mentre picchiavano gli studenti? Dalla mancanza d’amore". Nell’episodio il personaggio, infatti, tenta di riconquistare la fuorilegge Anna Rusic (Melissa Anna Bartolini), e rappresenta una parodia del mondo istituzionale, raccontata con il tipico humour della serie, in onda proprio in questi giorni su Sky Cinema.