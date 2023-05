Le mafie e la sfida alla democrazia 3 giorni di incontri

"Le mafie e la sfida alla democrazia italiana a trent’anni dalle stragi". A 30 anni dalla strageNel maggio del 1993, in via dei Georgofili a Firenze, l’Università di Pisa organizza una tre giorni di analisi, studio e confronto al via da oggi, martedì 23 maggio. all Polo Didattico Le Piagge, Pisagi" per favorire un dialogo multidisciplinare, aperto alle esperienze sia delle istituzioni impegnate nell’azione di prevenzione e contrasto del fenomeno mafioso, sia del mondo dell’associazionismo antimafia, sul nesso tra la violenza terroristica e stragista, da una parte, e la tenuta e risposta democratica delle istituzioni e della società civile italiana, dall’altra. Oggi è in programma un dibattito sul nesso tra memoria, stragi e monitoraggio civico contro le mafie con alcune scuole secondarie della provincia di Pisa. Domani sono previste due tavole rotonde. Al mattino, inizio alle 10 in collaborazione con Avviso Pubblico (Enti locali contro mafie e corruzione) dibattito sull’evoluzione delle mafie in Toscanai, e sul riconoscimento delle minacce che queste organizzazioni pongono all’integrità della pubblica amministrazione, dell’economia e della società civile in Toscana. Nel pomeriggio, inizio ore 14:30, momento di approfondimento scientifico sulla strategia stragista delle mafie italiane e sull’impatto delle bombe mafiose sulle stesse organizzazioni criminali, sulla risposta antimafia delle istituzioni italiane e sui meccanismi di costruzione di una memoria collettiva da parte della società civile del Paese. Giovedì, 25 maggio, workshop nel quale verranno presentate alcune ricerche in corso sui processi di diffusione territoriale delle mafie in Italia e all’estero, e sui meccanismi di risposta istituzionale e di mobilitazione dal basso a trent’anni dalla stagione delle stragi.