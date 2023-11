Le "Giornate Fibonacci" 2023. La città celebra Leonardo Pisano

Una vera e propria danza tra le arti, contrappuntata dal filo conduttore della musica, antica e moderna. Tornano a Pisa dal 23 al 26 novembre le Giornate di Fibonacci: la città celebra uno dei suoi figli più illustri, con un ricco programma che prenderà il via nel giorno convenzionale della sua nascita. Il personaggio di Leonardo Pisano riveste un interesse particolare da diversi anni per l’assessorato al turismo, che dal 2019 organizza un programma articolato di iniziative, quest’anno in collaborazione con Archivio di Stato, Direzione generale per gli archivi, Palazzo Blu, Direzione regionale dei musei della Toscana Università di Pisa, Sistema museale di Ateneo, Arnopolis centro studi, Binario vivo. Il calendario degli appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, è stato presentato ieri a Palazzo Gambacorti, alla presenza di Paolo Pesciatini, assessore al turismo, Jaleh Bahrabadi, direttore dell’Archivio di Stato di Pisa, Pierluigi Nieri, direttore del Museo Nazionale di San Matteo, Cosimo Bracci Torsi, presidente di Palazzo Blu, Francesco Mariotti, di Toscana Produzione Musica, Fabrizio Franceschini e Sergio Giudice, docenti dell’Università di Pisa e Marco Masoni, critico musicale e docente. "Remo Bodei affermava che bastano tre nomi per marcare l’importanza di Pisa nel progresso scientifico dell’umanità tra questi, insieme a Galileo e Pacinotti, figura Fibonacci, il primo algebrista cristiano, che ha compiuto una rivoluzione conoscitiva, frutto di ricerche e contaminazioni tra fonti arabe, greco bizantine, latine ed ebraiche - ha detto Pesciatini- è del 1202 il "Liber Abbaci" grazie al quale si diffuse in Europa il sistema di numerazione indo-arabo. Famosa è la sua successione numerica che troviamo in una infinita varietà di fenomeni, come straordinaria la relazione tra i numeri di Leonardo Pisano e il rapporto aureo che si manifesta nella musica, nelle arti figurative, nella poesia, nell’armonia della natura. Ricchissimo il calendario di eventi - prosegue l’assessore - mostre, presentazioni di libri, conferenze e concerti in vari luoghi della città con suggestive scoperte a dimostrazione del fascino che rivestono gli studi di Fibonacci e il rapporto aureo, che continuano a suscitare profondo senso di meraviglia". Tematica inusuale quanto affascinante è quella che lega il cantautore Lucio Battisti a Pisa e a Fibonacci. Un rapporto che verrà evidenziato dal pisano Marco Masoni in un incontro alla Gipsoteca dell’Università di Pisa: lo studioso ha di recente scoperto come alcuni brani del cantautore nell’album "L’apparenza" siano stati costruiti seguendo la sezione Aurea.

Alessandra Alderigi