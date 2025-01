"Le Commissioni sono irregolari". L’opposizione abbandona l’aula

di Enrico Mattia Del Punta

La matematica non è un’opinione, ma a San Giuliano Terme sembra diventarlo quando entra in gioco la politica. Da luglio, infatti, una parte dei consiglieri di opposizione – fatta eccezione per la consigliera Elisabetta Mazzarri (lista civica Boggi Sindaco) e il consigliere Emanuele Arusa (Lega) – abbandonano sistematicamente l’aula consiliare durante la discussione di temi provenienti dalle commissioni, disertando anche le relative sedute.

Il contenzioso che ha portato una buona parte dei consiglieri (6 su 8) di opposizione a boicottare i lavori delle commissioni e una parte di quelli del consiglio è cominciato già nei primi consigli comunali di luglio, al momento della formazione delle tre commissioni.

Nel mirino dei consiglieri guidati dall’ex candidata sindaco Ilaria Boggi, della Lega, c’è l’interpretazione di una norma del regolamento sulla proporzionalità nella composizione delle commissioni. Secondo quanto contestano, il rapporto di 2 a 1 nella divisione dei commissari non sarebbe stato rispettato, in particolare nella commissione bilancio, dove i consiglieri di maggioranza sono 6 contro i 2 della minoranza.

I posti nelle commissioni – come stabilito dal regolamento – devono essere ripartiti in maniera proporzionale, mantenendo invariato il rapporto numerico tra maggioranza e opposizione. Tuttavia, questa proporzionalità, secondo una parte dell’opposizione, non sarebbe stata rispettata. Proprio per questo motivo, i 6 consiglieri di centrodestra hanno presentato ricorso al Tar, la cui sentenza è attesa per il 6 febbraio prossimo.

"Non ci prestiamo a dichiarazioni di strumentalizzazione politica e aspettiamo la sentenza del Tar", così commenta la vicenda Boggi contattata da La Nazione. "È una questione tecnica", secondo il capogruppo di Sinistra Unita, Paolo Malacarne, che in aula, durante l’approvazione del bilancio comunale, rivolgendosi ai banchi lasciati vuoti dai membri dell’opposizione, ha parlato di un "profondo disagio" nell’assenza del contributo di migliaia cittadini che hanno votato i consiglieri di opposizione.

A fare un appello alla pace anche la consigliera Elisabetta Mazzarri, che, ospite della trasmissione web "La tua voce", aveva dichiarato di provare un "profondo imbarazzo" per quanto accaduto. Mazzarri ha precisato che, pur rispettando la decisione dei colleghi, non ha firmato il ricorso, ritenendo che le divergenze politiche vadano risolte all’interno del consiglio comunale.