Le canzoni da osteria di Francesco Guccini allo Spazio MuMU

Pisa, 13 dicembre 2023 - Si chiama Canzoni da osteria, proprio come il suo ultimo disco, l’evento che Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni hanno deciso di dedicare a Francesco Guccini nell’ambito della loro rassegna “Spiriti solitari – cantautori ascoltati, visti e raccontati”, anche se non si tratterà di un incontro esclusivamente centrato sull’album del cantautore bolognese uscito poche settimane fa. “Effettivamente – racconta Bartelloni – ci siamo appropriati del titolo scelto per la nuova raccolta di cover, dopo le Canzoni da intorto dello scorso anno, per costruire uno spettacolo che avesse come filo conduttore la dialettica tra il ‘Maestrone’ e il fedele compagno di tante sue, e nostre, serate: il vino. La scaletta comprenderà, così, una selezione delle sue molte canzoni, note e meno note, in cui viene evocato il nettare di Bacco, ora un amico, ora un ispiratore e ora un confessore”. A conferma della decisa connotazione enologica dell’evento, l’incontro, organizzato nella ‘scatola magica’ dello “Spazio MuMu” il nuovo centro culturale alle porte della città inaugurato la scorsa estate, sarà preceduto da una degustazione di tre vini toscani in abbinamento ad altrettanti piatti tipici della cucina regionale, affidata a Massimo Monacci, titolare de “L’avvelenata – vini e vinili” e gucciniano DOC, come il nome scelto per il suo locale suggerisce. “Abbiamo approfittato della versatilità del MuMu – spiega Masoni – per accompagnare il nostro incontro dedicato a Guccini, che come di consueto sarà composto da ascolti e racconti, da immagini e da parole, con qualche calice, proprio come accadeva durante i suoi concerti, quando tra un pezzo e l’altro si fermava per lubrificare l’ugola, come diceva lui, con qualche sorso di quello buono, ma anche per cercare di riproporre l’atmosfera di quelle serate in osteria fatte di risate, chiacchiere e improvvisazioni musicali che così spesso ci ha restituito attraverso le sue canzoni”. Per chi volesse cogliere l’opportunità di trascorrere una serata tra “canti e vino”, dunque, l’appuntamento è per Giovedì 14 dicembre, a partire dalle 19:30 per la degustazione e alle 21:30 per l’evento, allo Spazio MuMu (via Lenin 155D – S. Giuliano Terme – Degustazione e spettacolo € 25; Spettacolo+calice di vino € 10. Info e prenotazioni: www.spaziomumu.it)

M.B.