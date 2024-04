"Le accademie sono luoghi di confronto"

"In una società civile, qual è il giusto bilanciamento tra libertà e sicurezza?". È questo il tema del seminario "Tutelare la libertà, garantire la sicurezza: tra Costituzione ed educazione" che si è tenuto ieri nell’Aula Magna della Scuola Sant’Anna e ha visto la presenza di Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, Emanuele Rossi, docente di Diritto Costituzionale della Sant’Anna e Salvatore Settis, accademico dei Lincei. "L’iniziativa - spiega Simone Bortoli, presidente dell’Associazione degli Allievi della Scuola Sant’Anna che ha promosso l’evento - vuole essere un’occasione per riflettere a mente fredda dopo gli eventi del 23 febbraio, che hanno colpito gravemente la comunità studentesca pisana. Essendo anche noi parte di questo mondo, abbiamo voluto dare il nostro contributo al dibattito pubblico e tenere un seminario che però ripartisse dal diritto. Tanto il diritto di esprimere liberamente le proprie idee quanto quello di garantire la sicurezza pubblica e di chi manifesta".

Un percorso che è partito dagli eventi del 23 febbraio ma che si propone di andare oltre, creando "un ragionamento sul bilanciamento che una società deve avere tra libertà e sicurezza, tematica - prosegue Simone Bortoli - che non è nata dalle manganellate agli studenti a Pisa. Siamo scesi in piazza in solidarietà, adesso dobbiamo fare il passo successivo e questa iniziativa serve per creare un’opinione più fondata sui diritti, partendo dall’esperienza dei relatori e dalla Costituzione". Ospiti dell’ateneo anche le associazioni scout Agesci Toscana e Cngei Pisa, presenti perché "sono un’associazione educativa - afferma Emanuele Rossi - che ha da sempre molta attenzione e cura ai profili che riguardano i giovani. La vicenda dei manganelli li ha visti coinvolti fin da subito e, poiché nel titolo del seminario c’è la parola ‘educazione’, abbiamo pensato fosse importante il coinvolgimento di questi gruppi fortemente educativi". "Questo seminario parte dal 23 febbraio - spiega Giovanni Maria Flick - e dalla fotografia lucida data dal Presidente della Repubblica con la frase ‘il manganello non può essere il modo di educare i ragazzi’. L’educazione deve consentire ai giovani di parlare e imporre agli adulti di ascoltare. Le accademie sono luoghi di confronto nella scienza e non dello scontro". A questo proposito, però, Flick ha aggiunto che in un’ottica di confronto, "non si deve pensare a misure come il boicottaggio o l’antisemitismo, la cui nuova dimensione mi preoccupa".

Mario Ferrari