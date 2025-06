Arena da Serie A, partiti i lavori. Capienza da oltre 12.500 posti, restyling da 3 milioni di euro

Pisa, 6 giugno 2025 – Scatta la corsa contro il tempo di Comune e Pisa Sporting club per adeguare lo stadio Arena Garibaldi agli standard richiesti dalla serie A. Si tratta di una serie di interventi edilizi per aumentare la capienza a oltre 12.500 posti che costeranno circa 3 milioni di euro complessivamente, più o meno equamente suddivisi tra risorse pubbliche e società calcistica.

I lavori, iniziati il 3 giugno dovranno essere consegnati entro la fine di agosto, quando partirà il campionato. Il cronoprogramma, come ampiamente anticipato nei giorni scorsi da La Nazione che ha svelato i dettagli settore per settore intervistando anche l’architetto Massimo Casamonti che ha curato il progetto, parla di 75 giorni lavorativi, festività comprese e con la previsione di doppi turni per coprire l’intero arco della giornata. «Il nostro investimento - ha detto il sindaco Michele Conti - è di 1,3 milioni di euro e abbiamo sempre lavorato in piena sinergia con il club condividendone le ambizioni sportive e sostenendo concretamente il percorso di crescita della società. Gli interventi in corso rappresentano un ulteriore passo avanti in questa direzione, per uno stadio sempre più moderno, funzionale e in grado di ospitare competizioni di alto livello».

Presentazione lavori all'Arena Garibaldi stadio Romeo Anconetani a Pisa, con il sindaco di Pisa, Michele Conti e il vicesindaco Raffaele Latrofa, lavori alla tribuna per omologazione alla serie A, il 5 giugno 2025 a Pisa(foto di Enrico Mattia Del Punta)

Una «precisa scelta politica», ha rivendicato il primo cittadino, sottolineando che «dal 2018 a oggi gli investimenti complessivi per adeguare l’impianto hanno superato i 3 milioni di euro». E che ha già superato il vaglio positivo delle autorità calcistiche competenti. Il vicesindaco Raffaele Latrofa ha infatti ricordato «che recentemente i tecnici della Lega A durante un sopralluogo all’Arena hanno constatato favorevolmente la celerità con cui l’amministrazione ha dato l’avvio a progetti e gare, tutti in linea con le loro richieste, a pochi giorni dalla chiusura del campionato. Mercoledì prossimo, dopo aver integrato il progetto, è atteso anche il definitivo parere favorevole del Coni».

Tra i lavori previsti in questa nuova fase, ha aggiunto il vicesindaco Raffaele Latrofa, «voglio evidenziare lo spostamento del divisorio tra Curva Nord e Gradinata, che tornerà nella posizione originaria, con l’obiettivo, se tecnicamente possibile, di recuperare anche qualche posto aggiuntivo per la tifoseria di casa: sarà inoltre recuperata una porzione della Curva Sud da destinare al pubblico pisano, e previsto un lieve incremento della capienza del settore ospiti, sempre in Curva Sud, con 1.700 nuovi posti a prezzi popolari per la tifoseria nerazzurra«. In cantiere anche la realizzazione di un nuovo tunnel di accesso al campo, la riorganizzazione degli spazi destinati agli spogliatoi, l’ampliamento delle aree per i media e la revisione degli impianti tecnologici, un intervento sulle torri faro, per garantire i parametri illuminotecnici richiesti dalla Serie A. Saranno infine realizzati con materiali prefabbricati una nuova palestra a servizio del Pisa, nuovi field box, comprensivi di 16 postazioni coperte per spettatori disabili e accompagnatori, abbattendo l’attuale barriera in plexiglass sotto la tribuna coperta. L’intervento complessivo è stato affidato alla Intec Service srl di Avellino.