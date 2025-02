Lavori di Acque. Rubinetti a secco lunedi dalle 9 alle 13

A causa di lavori sulla rete idrica nel Comune di Pisa, Acque spa dovrà sospendere l’erogazione idrica in alcune vie di Tirrenia lunedì 24 febbraio dalle 9 alle 13: viale del Tirreno (nel tratto compreso tra le vie Pisorno e San Guido) e via Belvedere, martedì 25 febbraio dalle 9 alle 13: vie degli Ontani e degli Oleandri (tra le vie Pisorno e San Guido), martedì 25 febbraio dalle 9 alle 13: via dei Biancospini (nel tratto compreso tra vione Vannini e via San Guido). Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di maltempo il primo intervento sarà rinviato a data da destinarsi; i restanti due al giorno successivo, mercoledì 26 febbraio, stesse modalità.. Per chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.