Lavori al cimitero di Ripafratta

E’ partito l’intervento di ampliamento del cimitero di Ripafratta che avrà il suo nuovo ossario da 30 postazioni. Lo rende noto il Comune di San Giuliano Terme (sindaco Sergio Di Maio in foto) precisando che "il nuovo spazio sarà di fronte al loggiato a due piani in un’area inutilizzata che verrà così riqualificata: sarà realizzata una pavimentazione con un massetto di tipo architettonico e verranno rimossi gli infissi in alluminio che delimitano gli spazi antistanti ai loculi sia al piano terra che al piano primo del loggiato esistente e realizzati al loro posto due parapetti in muratura bordati". Per il quadro economico degli interventi a Ripafratta il Comune ha destinato 110 mila euro, mentre a Pontasserchio saranno realizzati 32 loculi

e 14 spazi ad ossario per un investimento complessivo di 120 mila euro. Lavori per 63.500 euro ai cimiteri anche a Ghezzano, a febbraio, dove si aggiungeranno 119 nuovi ossari nell’area di più recente edificazione, oltre che nelle vicinanze della cinta muraria lungo il muro posto a sudest (attualmente occupati da loculi provvisori al momento inutilizzati). Nella nuova struttura verrà gettata una pavimentazione in calcestruzzo architettonico, corredata di altri elementi prefabbricati e di rivestimenti. Sarà realizzata una parete posteriore in bozze di calcestruzzo su cui si poggeranno gli ossari. "Dopo la metà di febbraio - aggiunge il Comune - sono previsti inoltre gli interventi di rinnovo dei componenti in marmo che contornano le lapidi nei cimiteri di Asciano, Pontasserchio e Molina di Quosa. Per le opere che saranno eseguite è stato ottenuto il via libera dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno".