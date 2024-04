Pisa, 4 aprile 2024 - L’Associazione Il gabbiano debutta con Mauro Russo in ‘Grazie Napoli – Un viaggio attraverso la Storia della Canzone napoletana’. Venerdì 5 aprile debutta uno spettacolo fortissimamente voluto da Mauro Russo, napoletano doc che da diversi anni si diletta di teatro, grande conoscitore della storia della sua città e soprattutto di aneddoti, storie, episodi legati agli artisti e i personaggi a cui Napoli ha dato i natali. PROGETTO - Mauro, allievo del corso di teatro dell’Università degli Adulti, ha coinvolto Daniela Bertini, docente del corso e direttrice artistica dell’Associazione Culturale Il gabbiano, in questo progetto ambizioso di riuscire a portare in scena uno spaccato della vita di Napoli, soprattutto nella sua anima musicale oltre che storica e letteraria. E, ovviamente, è stato naturale il coinvolgimento della band Terra Mia per l’accompagnamento musicale: "Terra Mia" è un progetto musicale di Umberto Folleri che omaggia la Musica e Poesia di Pino Daniele navigando tra i testi e le armonie che il cantautore partenopeo ci ha saputo regalare dal 1977 al 2015, che in questa serata ci faranno riscoprire e assaporare le origini della canzone napoletana. Interpreta le più belle canzoni della tradizione partenopea il front man del gruppo, Umberto Folleri, voce potente e vibrante, il virtuoso Max Amazio alla chitarra, Enzo Monzani al piano e Diego Guarino alle percussioni. IN SCENA - In scena, insieme a Mauro Russo, Domenica Pavone (anch’essa allieva del corso UNIdeA nonché attrice in vari gruppi teatrali) e la stessa Daniela Bertini. Lo spettacolo si terrà al Circolo Il Fortino, di Marina di Pisa (Via della Sirenetta) preceduto, per chi interessato da una ottima cena di pesce (solo su prenotazione al 05036195, per soci Arci). Inizio spettacolo alle ore 21,30 .(consigliata la prenotazione anche per lo spettacolo). L’Associazione Il gabbiano debutta con Mauro Russo in ‘Grazie Napoli – Un viaggio attraverso la Storia della Canzone napoletana’. Venerdì 5 aprile debutta uno spettacolo fortissimamente voluto da Mauro Russo, napoletano doc che da diversi anni si diletta di teatro, grande conoscitore della storia della sua città e soprattutto di aneddoti, storie, episodi legati agli artisti e i personaggi a cui Napoli ha dato i natali. M.B.