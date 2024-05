L’Asl dà vita al primo Gruppo di Cammino pisano

La Medicina dello sport dell’AUSL Toscana nord ovest, in collaborazione con la Pubblica assistenza di Pisa, ha attivato il nuovo gruppo di cammino che si ritroverà ogni giovedì al parco Europa di Pisa, in zona Cisanello.

Il punto di riferimento del gruppo (o walking leader) sarà Maurizio Roselli, con il quale chi è interessato può prendere contatti telefonando al numero 340 9297112. I gruppi di cammino propongono un’attività fisica organizzata durante la quale un insieme di persone, guidate da un conduttore, si ritrova, con cadenza fissa, per camminare lungo un percorso urbano o extraurbano. Rappresentano un’occasione di prevenzione e di cura per molte malattie e una possibilità in più per adottare uno stile di vita più sano. Forniscono l’opportunità per creare amicizie o semplicemente per socializzare con altre persone.

È un tipo di attività fisica moderata, adatta a tutte le età, che non richiede particolari abilità né equipaggiamento specifico (solo abbigliamento adeguato e scarpe comode) ed effettuata in sicurezza con la presenza di un conduttore. Il “walking leader”, o “capo-passeggiata” rappresenta il punto di riferimento: è chi guida il gruppo, conosce il percorso, contribuisce ad organizzare il calendario delle uscite, accoglie i partecipanti e supervisiona la passeggiata. È una figura specificatamente formata, individuata per competenze personali ed opportunamente sostenuta sul piano relazionale, organizzativo e tecnico.

Per maggiori informazioni è sufficiente presentarsi al punto di ritrovo indicato oppure chiamare l’ambulatorio di medicina dello sport della propria zona.