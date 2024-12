"L’Asino che raglia" a Giuseppe Meucci

XVI edizione del Premio "L’Asino che Raglia" al dottor Giuseppe Meucci.

Il premio, ideato dallo Studio Falorni di Pisa e promosso quest’anno in collaborazione con l’associazione Amici della Maffi, verrà consegnato oggi nell’Auditorium Giuseppe Toniolo a Pisa, alle 13.

Dopo la relazione introduttiva del magnifico rettore dell’università di Pisa, il professor Riccardo Zucchi, sul tema "Oggi, per un Medico, l’ascolto è tempo di cura?", il giornalista Antonello Riccelli intervisterà il premiato dottor Giuseppe Meucci.

Segue l’intermezzo dell’avvocato e attore Lorenzo Gremigni. La conclusione è affidata ad una riflessione dell’arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto.

Franco Luigi Falorni spiegando lo spirito del premio ha scritto: "L’asino è un animale amico che racchiude nella sua figura e nel suo operare le virtù dell’umiltà, della fortezza e della gioia. Virtù necessarie all’uomo per vivere bene la quotidianità in ambito familiare, lavorativo, civile, sociale e politico. Lo scultore Luca Verdigi ha interpretato, con la sua opera, un Asino che raglia … che guarda in alto; un asino teso a raggiungere uno scopo, a lasciare un segno. Il raglio dell’asino è parola, canto, grido, per esortare l’amico uomo a non mollare mai il cammino intrapreso per lasciare una chiara e sana traccia in questa vita terrena".

I premiati delle precedenti edizioni sono stati: nel 2023 prof.ssa Luisa Prodi, 2022 s.e. mons. Giovanni Paolo Benotto, 2021 dott.ssa Angela Gioia, 2020 dott. Paolo Malacarne, 2019 prof. Emanuele Rossi, 2018 uni.pi. (prof. Paolo Maria Mancarella), 2017 avv. Lorenzo Gremigni, 2016 prof. Francesco Poddighe, 2015 mons. Roberto Filippini, 2014 prof. Giovanni Padroni, 2013 clown rufus (Cristiano Masi), 2012 prof. Franco Filipponi, 2011 dott. Gianluca Toniolo, 2010 dott. Luigi Pucino, 2009 dott. Federico Chiarugi.