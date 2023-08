l’Asd organizza la festa del carretto

L’Asd Latignano Sport organizza, con il patrocinio del Comune di Cascina, la Festa del Caretto a Latignano, presso lo Spazio Feste in via Ciro Menotti. La festa si terrà i prossimi due weekend, da domani e il 26 e 27 agosto e 1-2-3 settembre. Durante le serate sarà possibile degustare, a partire dalle 19:30, orario di apertura dello stand gastronomico, tutti i piatti tipici della cucina toscana. Per info: 3497330760.